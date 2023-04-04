Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin TL ceza



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişiye toplam 40 bin 550 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi´nde M.A.'nın (52) ruhsatı olmayan kıraathanesinde kumar oynattığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, işletmeci M.A. ile H.Ç. (60), N.S. (64), M.S. (56), H.Ç. (40), H.G. (47), S.K. (51), M.B. (44), E.G. (45) ve O.K´nin kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar masasındaki iskambil kağıtları, oyun adisyonu ve 1700 TL´ye el konuldu. Kumar oynayan 10 şüpheliye kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere 40 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi M.A. hakkında ayrıca `Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama´ suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-04 18:00:32



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