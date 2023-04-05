Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 şüpheliden 31'i adliyede

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda gözaltına alınan 65 şüpheliden 31'i, adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla 17 Haziran 2022'de 2 şüpheliye yönelik başlatılan çalışmayla yapılan tespitlerde banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL olduğu belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 2 gün önce Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu Samsun merkezli, Adana, Manisa, Aksaray, Rize, İzmir, Erzurum, Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şirket ve şirket sahipleriyle birlikte 65 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-05 09:58:56
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