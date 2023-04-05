Gölete uçan hafif ticari araçtaki çift, hayatını kaybetti

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde Karakavuk Göleti´ne uçan hafif ticari araçtaki Yusuf Bulut ve eşi Şahsenem Bulut hayatını kaybetti.
Atakum ilçesinde sabaha karşı Yusuf Bulut´un kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karakavuk Göleti´ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi, Yusuf Bulut ve yanındaki eşi Şahsenem Bulut için arama kurtarma çalışması başlattı. Sürücü Yusuf Bulut´un, kıyıdan 10 metre uzaklıkta, 12 metre derinlikteki araçta cansız bedeni bulundu. Şahsenem Bulut´un cesedi de kıyıda bulundu. Çiftin cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-04-05 10:19:36
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