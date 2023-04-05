İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)İSTANBUL´dan Samsun´a uyuşturucu madde getiren 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin İstanbul´dan, irtibatlı olduğu kişilere satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde, polis, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´nde kurulan uygulama noktasında S.D., L.Y. ve M.K´yi araçlarında yakaladı. Araçta yapılan aramalarda, 220,06 gram metamfetamin ele geçirildi.

`Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-05 12:45:15



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