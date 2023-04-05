Samsun'da son 1 ayda, aranan 1666 kişi yakalandı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da son 1 ayda, 245 bin 168 kişinin GBT kontrolü yapıldı, aranan 8'i FETO/PDY üyesi 1666 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, mart ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerle ilgili faaliyet raporu yayımladı. 1 ayda toplam 245 bin 168 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Kontrol ve operasyonel çalışmalar sonucu, 1666 aranan kişi yakalandı. 70 bin 452 araç kontrol edilip, 7 bin 483 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. 482 araç trafikten menedildi. Yapılan kontrollerde 8 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem gerçekleştirildi.

4 KİLO 196 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında da toplam 399 olayda, sorgulaması yapılan 538 kişi gözaltına alındı. Bu olaylarda toplam 4 kilo 196 gram esrar, 389,7 gram sentetik kannabinoid, 61 bin 611 sentetik hap, 3 bin 466 ecstasy, 1831,77 gram metamfetamin, 19 kök kenevir, 8,9 gram kokain, 4,4 gram eroin, 199,82 gram skunk, 9 tabanca, 2 tüfek ve 140 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 168 kişi yakalanıp haklarında gerekli işlemler yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-04-05 13:56:03



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