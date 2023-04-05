Gazeteci Şaban Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

Melih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)İSTANBUL'da görev yaptığı Sabah gazetesi ofisinde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan, Samsun'da toprağa verildi.
Görev yaptığı ofisinde, 3 Nisan'da kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden gazeteci, 2 çocuk babası Şaban Arslan'ın cenazesi Samsun'a getirildi. Bugün İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Arslan'ın cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi. Cenazeye, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ailesi, gazeteci arkadaşları ve yakınları katıldı. Şaban Arslan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-04-05 14:55:45
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