İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDILAR

Samsun´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan S.D., L.Y. ve M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-04-05 17:22:34



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