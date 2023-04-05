Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesindeki yağmur nedeniyle rampayı çıkamayan sürücünün otomobili geri dönerken tramvay durağına çarptı. Tramvay yoluna giren araçta hasar oluştu. Kimsenin yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun´un Atakum ilçesindeki Pelitköy tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre 55 AFC 738 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ö. adlı kadın, yağışlı hava nedeniyle rampayı çıkamadı. U dönüşü yapan sürücü, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı. Bu sırada tramvayın geldiğini fark edip yaya geçidinden karşıya geçen bir kişi, kazayı kıl payı atlattı. Otomobil, burada görevli olarak çalışan özel güvenlik ve çevredeki vatandaşlar tarafından raylar üzerinden çekilerek tramvay seferlerinin aksamadan devam etmesi sağlandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-05 18:01:19



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