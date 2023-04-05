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Hüseyin Eroğlu: Samsunspor'un tüm Türkiye'nin takdirini kazanması çok gurur verici

DHA

Hüseyin Eroğlu: Samsunspor'un tüm Türkiye'nin takdirini kazanması çok gurur verici


Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 galibiyet bizi yüzde 100 şampiyon yapacak. Rakiplerin maçlarına göre belki de daha azı. Kolay olmadı büyük yatırım yapan rakipleri içeride dışarıda yenerek zirveye adını yazdırmak. Samsunspor'un tüm Türkiye'nin takdirini kazanması çok gurur verici" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig´de zirvede yer alan Yılport Samsunspor, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Yusuf Emre Gültekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Samsunspor'da göreve başladığı ilk gün ekibiyle birlikte şampiyonluk sözü verdiğini hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Sözümüzü gerçeğe çevirmemize çok az bir süre kaldığı için hem gururlu hem de çok heyecanlıyım. 3 galibiyet bizi yüzde 100 şampiyon yapacak. Rakiplerin maçlarına göre belki de daha azı. Kolay olmadı büyük yatırım yapan rakipleri içeride dışarıda yenerek zirveye adını yazdırmak. Samsunspor'un tüm Türkiye'nin takdirini kazanması çok gurur verici" dedi.
"DOĞRU ANTRENMANLARIN, DOĞRU TAKTİK ÇALIŞMALARIN ÖDÜLÜNÜ ALMAK ÇOK GÜZEL"
Şampiyonluğu neden yüzde 100 hak ettiklerini kanıtladıkları karşılaşmanın Pendikspor maçı olduğunun altını çizen Eroğlu, "Çarşamba-pazar üst üste her biri final niteliğinde 6 maç oynuyorsunuz. Bütün rakipler bu maç trafiğinde çok zorlanırken siz duygusal ve fiziksel olarak çok yıpratıcı 6 maçtan zaferle çıkıyorsunuz. 7´nci maçta ligin en iyi ekiplerinden birine karşı 5´inci dakikada 10 kişi kalıyorsunuz. Neredeyse 85 dakika bir kişi eksik oynayıp 2-2'den sonra reaksiyon veriyor 3'ü buluyor, önde baskıya revam ediyor. 4'ü atıyorsunuz. Bizim açımızdan muhteşemdi. Ama en güzeli neydi biliyor musunuz? Maçın tamamını neredeyse 10 kişi oynadığımız maçta takımın toplam koşu mesafesi 110 kilometre. Rakibimiz 117 koştu. Bugün liglerde maçları 11 kişi oynayıp 105 km civarında koşu mesafesiyle bitirenler var. Doğru dayanıklılık antrenmanlarının, doğru taktik çalışmaların ödülünü almak çok güzel. Mücadele, dayanışma, konsantrasyon, taktik plana sadakat, teknik olarak her şey gurur vericiydi" diye konuştu.
"KADRO TERCİHLERİME SAYGI GÖSTERİLDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Oyuncularının kadro adaletine saygı göstermesinin önemine de değinen Eroğlu, "Ben her maç radikal değişiklikler yapıyorum. 2 maç 11'de oynattığım bir oyuncu bir sonraki maçta geniş kadroda bile olmuyor. Bu kararlarıma saygı gösterildiği için de çok mutluyum. Kimse `neden´ diye sormuyor. Bu yaklaşımı kadroyu belirleme anlamında adil olma çabama bir saygı olarak görüyorum. Şükürler olsun ki, oyunu geliştirdik, oyuncularımızı geliştirdik, muhteşem bir seri yakaladık. Çok büyük bir avantajımız var. Ama henüz bitmedi. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Yine hedefi olan büyük bir camia takımıyla oynayacağız. Göztepe Play-Off kovalayan, tecrübeli oyuncularla gençleri iyi kaynaştırmış, güçlü bir kadro... Bir de büyük avantajları var, taraftarları. Bu zorlu deplasmanı da galibiyetle geçer şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaşırız diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
YUSUF EMRE GÜLTEKİN: ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEMEK İSTİYORUZ
Takımın orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin, büyük bir avantaj yakaladıklarını ve önlerindeki iki maçı da kazanıp şampiyonluğu ilan etmek istediklerini söyledi. Şampiyon olma yolunda son viraja girdiklerini ifade eden futbolcu Gültekin, "Takım olarak çok büyük bir avantaj yakaladık. Buralara kolay gelmedik. Şu anda puan tablosunda rahat bir konumdayız ama sezon başından beri takım olarak çok iyi mücadele ettik. İyi işler yaptık. Tüm avantajı elimize aldık. Önümüzdeki 2 maçı da kazanıp, şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Kesinlikle rehavete kapılmıyoruz. Buraya kolay gelmediğimizi biliyoruz. İşi sıkı tutup, daha sonra da hep beraber şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Pendikspor maçında taraftarımızın desteği tüylerimizi diken diken yaptı. Onların bizi desteklemesi ekstra güç sağlıyor. Bu şekilde devam etsinler. Biz de taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Teknik direktör Hüseyin Eroğlu´nun konuşması
Futbolcu Yusuf Emre Gültekin´in konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-04-05 19:01:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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