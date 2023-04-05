Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 şüpheliden 31'i adliyede (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLEN 31 KİŞİNİN 21'İ TUTUKLANDI

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 65 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi. 7 kiyi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 21 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-05 22:15:05



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