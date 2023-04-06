Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli daha adliyede



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda gözaltına alınan 65 şüpheliden 31´i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla 17 Haziran 2022'de 2 şüpheliye yönelik yapılan tespitte banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL olduğu belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 3 gün önce Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Samsun merkezli, Adana, Manisa, Aksaray, Rize, İzmir, Erzurum, Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul'da yapılan baskınlarda 65 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün, adliyeye sevk edilen 31 kişiden 21'i tutuklanırken, 3 kişiye ev hapsi verildi, 7 kişi ise savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Bugün de şüphelilerden 3´ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Diğer 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-04-06 09:27:19



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