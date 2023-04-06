Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli daha adliyede (2)



23 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 31'i daha adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 28 kişi ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bunlardan 23'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 kişiye ise ev hapsi cezası verildi. Operasyonda dün de 21 kişi tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükseldi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 87 sentetik ecza hap, 15 gram esrar, 86 cep telefonu, 116 sim kart, 13 flash bellek, 22 hard disk, 13 dizüstü bilgisayar, 1 LTE Porxy cihaz düzeneği, 26 başkasına kayıtlı banka kartı, 72 bin 55 TL, 445 euro ve 345 dolar nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Samsun 1'inci Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile şüpheliler ve 9 şirketin tüm banka, elektronik para ve kripto para hesapları ile şüphelilere ait yaklaşık değeri 21 milyon 311 bin 400 TL olan 15 motorlu taşıt ve 5 taşınmaza operasyon tarihi ile eş zamanlı olarak el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-06 22:36:51



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