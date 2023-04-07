2 yunus polisi, kazada yaralandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da otomobil, yunus polislerinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Batı Park mevkisinde meydana geldi. 55 AIS 82 plakalı otomobil ile yunus polislerinin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki polisler Mustafa Babacan ve Ömer Faruk Danışmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-04-07 15:02:41



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