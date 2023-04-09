Hırsızlık yaptığı camiye tekrar gelince yakalandı

Emre ŞAHİNOL/ALAÇAM(Samsun),(DHA)SAMSUN´un Alaçam ilçesinden cami kasasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.O. (51), aynı camiye tekrar gelince yakalanarak gözaltına alındı.
Geçen 2 Nisan´da Alaçam ilçesi Şadibey Camisi´ndeki kasadan tel aparatla para çaldığı iddia edilen H.O., dün aynı camiye tekrar gelince, hırsızlık anlarını daha önce güvenlik kameralarından izleyen kişiler tarafından fark edildi. Şüpheli, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen H.O. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Emre ŞAHİNOL
2023-04-09 12:03:07
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