Virajda savrulan traktörden atlayınca öldü

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde rampa aşağı indiği sırada virajda hızını azaltmayınca kullandığı traktörün savrulması üzerine araçtan atlayan Mustafa Eroğlu (42), hayatını kaybetti.
Olay, Samsun´un Canik ilçesine bağlı Ambarpınar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işinden traktörle dönen ve rampa aşağı indiği sırada viraja denk gelen Mustafa Eroğlu, hızını azaltamayınca savrulan araçtan atlayarak kafasını taşa çarptı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Eroğlu, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa Eroğlu´nun geçen yıl ekim ayında kızını nişanladığı, Ramazan Bayramı´ndan sonra ise düğününü yapmayı planlandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-09 13:31:52
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