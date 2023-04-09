Polisin kullandığı motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Şenyer (83), polisin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı önünde meydana geldi. Yunus timinde görevli M.R.E. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Şenyer'e çarptı. Şenyer, Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-09 16:12:52



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