Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 178'inci yılında şehitler anıldı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Türk Polis Teşkilatı´nın 178´inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi, şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Özen, "Vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen kahramanlara minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere huzurunuzdayız" dedi.

Asri Mezarlık´ta düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Nihat Özen şehitlik özel defterini imzaladı. Sonrasından şehitler için dua edildi. Asri ve Kıranköy Mezarlığı´ndaki şehitlikler ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Özen, "Vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen siz kahramanlara minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere huzurunuzdayız. Sizlerin emaneti olan bu vatan toprakları, gerektiğinde aynı fedakarlığı yapmaya hazır olan bizlere emanettir. Uğruna can verdiğiniz, değerli, kıymetli emanetlerinizi sonsuza dek yaşatmak ve sahip çıkmak bizlerin en kutsal görevleridir. Bizler, cumhuriyetin ve milli bütünlüğümüzün Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerin onurlu koruyucuları birçok tehlikelere göğüs germiş ve bu uğurda canını vermekten çekinmemiş bir teşkilatın mensupları olarak, sizlerin fedakarlığını büyük bir gururla yüreğimizde taşıyacağız. Uğrunda şehit düşerek temiz kanlarınızla suladığınız bu kutsal vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretlere, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin de katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-10 13:08:07



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