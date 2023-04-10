AK Parti'li Canikli, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

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Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yaşamını yitiren ağabeyi Muhsin Canikli, Samsun'da toprağa verildi.

Samsun'da yaşayan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ağabeyi iş insanı Muhsin Canikli için İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de öğlen cenaze namazı kılındı. Canikli'nin cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye Nurettin Canikli'nin yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ile cok sayıda kişi katıldı.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-04-10 15:48:28



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