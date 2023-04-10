2 Slovakyalıya, biyoçeşitliliğe zarar vermekten 488 bin TL ceza



Ersin DEMİR/SAMSUN,(DHA)AMASYA´da özellikli bitki toplumu alanında 12 farklı bitki türünü topladığı iddia edilen Slovakya uyruklu 2 kişiye, biyoçeşitliliğe zarar vermekten toplam 488 bin 630 TL idari para cezası kesildi.

Geçen hafta Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü´ne bağlı Amasya Şube Müdürlüğü teknik personeli, biyolojik çeşitlilik bitki türlerini incelemek için gittikleri özellikli bitki toplumu alanında yol kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı bir araç gördü. Teknik personel takip ettikleri 2 kişinin yasak olmasına rağmen 12 farklı türde bitki topladığını belirledi. Slovakya vatandaşı oldukları tespit edilen kişilerin her birine, biyoçeşitliliğe zarar vermekten 244 bin 315 TL olmak üzere toplam 488 bin 630 TL idari para cezası kesildi.

BİYOKAÇAKÇI OLDUKLARINDAN ŞÜPHELENDİLER

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya Şube Müdürlüğü teknik personellerince geçen 3 Nisan'da özellikli bitki toplumu alanında bulundukları esnada, yol kenarında park halinde yabancı plakalı araç ve arazide yerde bir şeylerle uğraşan biyokaçakçı olduklarından şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kişi görüldü ve takibe alındı. Topladıkları değişik sayıda 12 farklı bitki türlerine ve söküm esnasında kullandıkları kürek ve kazıcı aletlere el konuldu. Tahrip yapan şüphelilerin her birine 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası kesildi" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-04-10 16:34:35



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