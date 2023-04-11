Evlerine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten 3 şüpheli gözaltına



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda evlerine iklimlendirme sistemini kurarak uyuşturucu yetiştirilmesiyle ilgili biri üniversitede laborant 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla yaptıkları mücadele kapsamında, seralarda uyuşturucu madde yapımında kullandıkları skunk bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Alınan istihbarat üzerine Samsun´un Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi´nde oturan eden F.Ç. (26), M.S. (47) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi´nde laborant olan H.A.'nın (43) evlerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 2 adet aktif kullanılır vaziyette iklimlendirme sistemi, 1 hassas terazi, 156 gram kubar esrar, 8 kök skunk bitkisi, 25 gram toz esrar, 359 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve evde uyuşturucu yetiştirmeye yarar çok sayıda aparat, havalandırma sistemi malzemesi ve kimyasal ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-11 19:23:24



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