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Evlerine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten 3 şüpheli gözaltına

DHA

Evlerine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten 3 şüpheli gözaltına


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda evlerine iklimlendirme sistemini kurarak uyuşturucu yetiştirilmesiyle ilgili biri üniversitede laborant 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla yaptıkları mücadele kapsamında, seralarda uyuşturucu madde yapımında kullandıkları skunk bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Alınan istihbarat üzerine Samsun´un Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi´nde oturan eden F.Ç. (26), M.S. (47) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi´nde laborant olan H.A.'nın (43) evlerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 2 adet aktif kullanılır vaziyette iklimlendirme sistemi, 1 hassas terazi, 156 gram kubar esrar, 8 kök skunk bitkisi, 25 gram toz esrar, 359 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve evde uyuşturucu yetiştirmeye yarar çok sayıda aparat, havalandırma sistemi malzemesi ve kimyasal ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-11 19:23:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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