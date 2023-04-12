Sınıflara giren karga, öğrencilerin kalemlerini alıyor

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde sınıfa giren karga, öğrencilerin kalemini aldı. Sürekli sınıflara girdiği belirtilen karga, cep telefonu ile görüntülendi.
Çarşamba Şehit Ferhan Hasovalı İlk ve Ortaokulu´nda açık pencerelerden giren bir karga, öğrencilerin sıraları üzerinde dolaşarak kalemini aldı. Son günlerde sınıflara girdiği belirtilen karga, öğrenciler tarafından ilgiyle izleniyor. Okul müdürü Mudahher Sağlam, karganın yaklaşık 15 gündür okula gelip açık pencereden sınıflara girdiğini, öğrencilerin de ona alıştıklarını ve isim aradıklarını söyledi.
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-04-12 17:18:58
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