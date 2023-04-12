Sınıflara giren karga, öğrencilerin kalemlerini alıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde sınıfa giren karga, öğrencilerin kalemini aldı. Sürekli sınıflara girdiği belirtilen karga, cep telefonu ile görüntülendi.

Çarşamba Şehit Ferhan Hasovalı İlk ve Ortaokulu´nda açık pencerelerden giren bir karga, öğrencilerin sıraları üzerinde dolaşarak kalemini aldı. Son günlerde sınıflara girdiği belirtilen karga, öğrenciler tarafından ilgiyle izleniyor. Okul müdürü Mudahher Sağlam, karganın yaklaşık 15 gündür okula gelip açık pencereden sınıflara girdiğini, öğrencilerin de ona alıştıklarını ve isim aradıklarını söyledi.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-04-12 17:18:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.