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Bakan Muş: Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız

DHA

Bakan Muş: Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız


Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "PKK'nın elebaşı Sabri Ok destek açıklaması yapıyor. Kırmızı bültenle aranan bir diğer teröristbaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için tarihi bir fırsat geliyor elimize diyor. Hangi tarihi fırsat, neyin fırsatı. Bunlar, en büyük tokadı kurtuluş savaşının meşalesinin yakıldığı Samsun´dan yiyecekler. Biz kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı bu şehirden Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Biz Türkiye'nin başına örülmek istenen bu çoraba müsaade etmeyeceğiz" dedi.
AK Parti'nin Samsun milletvekili aday listesinin ilk sırasında yer alan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, seçim koordinasyon merkezinin açılışı ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Muş´un yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ve partililer de yer aldı.
Burada partililere hitap eden Bakan Muş, "Biz kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı bu şehirden Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Biz Türkiye'nin başına örülmek istenen bu çoraba müsaade etmeyeceğiz. Anlaştıkları tek nokta Erdoğan gitsin" diye konuştu.
Türkiye'de siyasi rakiplerinin olduğunu belirten Bakan Muş, "Siyasi rakiplerinize karşı mücadele veriyorsunuz. Vatandaşın karşısına çıkıyorsunuz, vatandaş anlatıyor biz anlatıyoruz, vatandaş ona göre bir tercihte bulunuyor. Fakat bir fark var. Bir masa var 6+1. 6 ile başladı, 7'nci yeni çıktı ortaya. O da oturdu masaya. 7 parti yürütmenin içinde. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları var. Türkiye'yi yönetmeye talibiz diyorlar. Tamam anlaştınız fakat, bu masa yaklaşık 14 ay önce kuruldu. 14 ayda ancak bir aday belirlendi. O da belirlenemedi. Kaos çıktı. Masayı birisi terk etti. Masayı terk ettikten sonra söylenen sözler, siyasi hırslar, ihtiraslar, kuyruklu yalanlar. Masaya söyleniyor bu. `Biz kıskaca alındık´ diyor, `kumar masası´ diyor, `noter masası´ diyor. Milletin iradesini yansıtma vasfını kaybetmiştir bu masa dendi. Bunlar söylendi. Peki 3 günde ne oldu? Noter masası mı değişti, kıskaç mı ortadan kalktı. Milletin iradesini hissiyatını kaybeden masa bunu geri mi kazandı. Aday mı, anlayış mı, yaklaşım mı değişti. 3 günde ne değişti. Kimler hangi odaklar nasıl ve ne şekilde devreye girip masadan kalkan ortak, tekrar masaya döndürüldü. Biz de AK Parti Cumhur İttifakı olarak gayet disiplinli, planlı, programlı gidiyoruz" diye konuştu.
`ÖRÜLMEK İSTENE ÇORABA MÜSADE ETMEYECEĞİZ´
PKK elebaşlarının tek tek açıklama yapıp Kılıçdaroğlu´nun adaylığına destek verdiğini belirten Bakan Muş, "HDP aday çıkartmayarak 7'li masanın ortak adayını destekleme kararı alıyor. Peki neyin karşılığında bakanlık verilecek. Bakanlığın ötesinde bir pazarlığın döndüğü aşikar. Nedir o pazarlık. HDP sözcülerinin açıklamalarına baktığınızda bunu görebilirsiniz. Ne diyor, `özerklik, öz yönetim´ diyor. Türkiye masa kazandığı taktirde Suriye'deki varlığını sonlandıracaktır. Peki `biz masada olmayız´ diyen bu parti masada var mı, var. Aynı yere destek veriyor mu veriyor. PKK'nın elebaşı Sabri Ok destek açıklaması yapıyor. Kırmızı bültenle aranan bir diğer teröristbaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için tarihi bir fırsat geliyor elimize diyor. Hangi tarihi fırsat, neyin fırsatı. Biz kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı bu şehirden Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Biz Türkiye'nin başına örülmek istenen bu çoraba müsaade etmeyeceğiz. Anlaştıkları tek nokta Erdoğan gitsin. Sonrası kaos. Türkiye haritası masaya yatırılıyor, o bakanlık senin bu kurum benim, bu banka benim. Bunlar paylaştırılıyor. Bu paylaşımları daha önce görmüştük. Bu paylaşımların neticesi Türkiye'ye hep maliyetle döndü. Türkiye'nin imkanları hep heba oldu. Ne oldu da Türkiye'nin bakanlıkları bölüşülüyor, paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.
ÖCALANA ÖZGÜRLÜK HAKKI TANINAMAZ
Türkiye´de terörün minimize edildiğini söyleyen Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İradenin olmadığı yerde idare olmaz. Bugün Türkiye'de terörü minimize edilmiş vaziyette. Güvenlik sağlanmış vaziyette. Sınır ötesinde bu elebaşları artık içerde barınamıyor saklanamıyor, dışarı kaçıyor, onları devletin ilgili kurumları tek tek elimine ediyor. PKK'nın uzantısı HDP'nin desteklediği bir hükümette hangi vali, hangi emniyet müdürü nasıl operasyon talimatı verecek, onayı nasıl verecek. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları Samsunlu hemşehrilerimize anlatmak gerekiyor. Bakın, Ahmet Türk, `Öcalan´ın özgürleşme süreci başlamıştır´ diyor. Çocuklarımızı katleden, Türkiye'nin canlarını yakan, terörist elebaşına, bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse özgürlük hakkı tanıyamaz, veremez. Ancak öyle bir cesaret alınıyor ki bir yerden, bunları da birisi çıkıp ne yalanlıyor ne de bunlara net bir tavır koyuyor. Herkes üç maymunu oynuyor. Kurtuluş Savaşı´nın meşalesinin yakıldığı Samsun´dan öyle bir cevap vereceğiz ki bunlara en büyük tokadı, en büyük şamarı buradan yiyecekler." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL
2023-04-12 17:45:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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