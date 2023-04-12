Samsun'da 3 mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Vezirköprü ilçesinde Küçükkale, Elmalı ve Kızılcakoru mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapanırken Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Metin Köksal, "Yol kullanılamaz bir halde. Arkadaşlarımız orada yeni bir güzergah arayışlarına başladı" dedi.

Samsun´un Vezirköprü ilçesine bağlı Küçükkale, Elmalı ve Kızılcakoru Mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yol kullanılamaz hale gelirken, şeritler çekilerek trafiğe de kapandı. Heyelan bölgesinde olan ve yolun altında su bulunduğu belirtilen 1 kilometrelik alanda hasar oluştu. Mahalle sakinleri, araçlarıyla diğer ilçelere gidemediği için mağduriyet yaşadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Metin Köksal, yolun kullanılamaz halde olduğunu belirterek, "Şu anda yol kullanılamaz bir halde. Arkadaşlarımız orada yeni bir güzergah arayışlarına başladı. Bu yol Küçükkale, Elmalı ve Kızılcakoru mahallelerini birbirine bağlıyordu. Bu yolu en yakın nereden birleştirebiliyorsak o şekilde yapacağız. Herhangi malzeme sorunumuz da yok. Bir an önce yeni yolumuzu yapmak için çalışmalara başladık. Şu anda eski yolu trafiğe açmamız mümkün değil. Yeni güzergahı bulduğumuz anda çalışmalara başlayacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-12 17:55:54



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