

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, TIR ile çarpışan kapalı kasa minibüsteki depremzede annebaba ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Toybelen mevkisi Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bayram İşkur yönetimindeki 44 AER 230 plakalı kapalı kasa minibüs ile kavşaktan dönmek isteyen N.Y.'nin kullandığı 06 BB 130 plakalı köprü ayağı taşıyan TIR ile çarpıştı. Kazada Malatyalı depremzede aile minibüste sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Bayram İşkur (52), eşi Arzu (46), çocukları Abdullah Kağan (23), Esma Sarenur (8) ve Eda Su (9), sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

TIR sürücüsü N.Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-12 19:04:08



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