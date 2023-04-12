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Bakan Muş: Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız (2)

DHA

Bakan Muş: Türkiye'ye giydirilmek istenen bu deli gömleğini yırtıp atacağız (2)


BAKAN MUŞ: TÜRKİYE'DE İSTİKRAR VE GÜVEN BİZİMLE TAHSİS EDİLDİ
Ticaret Bakanı ve Samsun Milletvekili adayı Dr. Mehmet Muş, Samsun'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada açıklamadalarda bulunan Bakan Muş, "İlk turda Cumhurbaşkanımızı seçip, arkasında da güçlü bir parlamento olması için çaba ve gayret göstermemiz lazım. Milletvekili sayımız ne kadar çok olursa hükümet ve parlamento ahenk içinde güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürür. Biz kocaman bir aileyiz. Bu sinerji, samimiyet ve birlikteliği kendi içimizde gösterirsek, sahaya yansıması da çok daha farklı olur. Partimiz kurulduğunda çok kısa bir süre sonra iktidara geldi ve bizimle birlikte istikrar ve güven tesis edildi. Bizden önce hükümetler zayıftı. İki parti bir araya geliyordu, biri birinden desteğini çekince hükümet düşüyordu. Bizim Samsun ile ilgili hayallerimiz var. Yapacağımız işler var. Merkezi hükümet gücü olmasa bunları yapabilme imkanımız var mı. Yok. Bizden önceki hükümetlere baktığımızda bırakın 2 seneyi 5-6 aylık hükümetler olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile her 5 yılda bir sandık başına gidiyoruz ve 14 Mayıs'ta da gideceğiz. Buradaki önemli nokta parlamentodaki gücümüz. Parlamentodaki gücü iyi olacak ki bütçesini yapabilsin, gerekli yasal düzenlemeyi yapabilsin ki hükümet çalışmalarını rahatça sürdürebilsin" dedi. Bakan Muş, konuşmasının ardından partililerle bir süre sohbet etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR Emre ÖNCEL
2023-04-12 21:22:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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