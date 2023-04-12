Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

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Taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu coşkuyla kutladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki en yakın takipçisi Eyüpspor´un Gençlerbirliği´ne sahasında 2-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Taraftarlar sokağa dökülerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto 1'inci Lig´in 32'nci haftasında Tuzlaspor´u 1-0 mağlup ederek puanını 66´ya yükselten Yılport Samsunspor, 57 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor´un bu akşam evinde Gençlerbirliği´ne 2-0 mağlup olmasıyla 11 sezon sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Eyüpspor Gençlerbirliği maçının tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar sokaklara dökülerek Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyaz bayraklarla, meşalelerle Samsun sokaklarını inleten taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Samsunspor taraftarlarının kutlamalarından detaylarDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-04-12 23:09:05



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