Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu coşkuyla kutladı
Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki en yakın takipçisi Eyüpspor´un Gençlerbirliği´ne sahasında 2-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Taraftarlar sokağa dökülerek şampiyonluğu kutladı.
Spor Toto 1'inci Lig´in 32'nci haftasında Tuzlaspor´u 1-0 mağlup ederek puanını 66´ya yükselten Yılport Samsunspor, 57 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor´un bu akşam evinde Gençlerbirliği´ne 2-0 mağlup olmasıyla 11 sezon sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
Eyüpspor Gençlerbirliği maçının tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar sokaklara dökülerek Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyaz bayraklarla, meşalelerle Samsun sokaklarını inleten taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Samsunspor taraftarlarının kutlamalarından detaylarDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-04-12 23:09:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.