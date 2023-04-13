İstanbul'daki Samsunsporlular, Başkan Yıldırım ile şampiyonluğu kutladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) İstanbul Samsunsporlular Derneği, Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte yaşadı.
Dün oynanan maçta Gençlerbirliği´nin Eyüpspor´u mağlup etmesi üzerine ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig´e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor´da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. 11 yıl aradan sonra, 30 sezon boyunca mücadele ettiği Süper Lig´e yükselen kırmızı-beyazlıların bu başarısı Samsun´da büyük bir coşkuyla kutlanırken, aynı sevinç İstanbul´da da yaşandı. Maçın bitimiyle birlikte İstanbul Samsunsporlular Derneği önünde toplanan taraftarların bu kutlamalarına Başkan Yüksel Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım taraftarlarla beraber tezahüratlar yaptı. Başkan Yıldırım´a dernek kültür yayınlarından çıkan Samsunspor kitaplarından hediye eden taraftarlar daha sonra konvoy oluşturarak, şampiyonluk sevinçlerini İstanbul caddelerinde yaşadı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-04-13 09:39:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.