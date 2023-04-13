İstanbul'daki Samsunsporlular, Başkan Yıldırım ile şampiyonluğu kutladı



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) İstanbul Samsunsporlular Derneği, Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte yaşadı.

Dün oynanan maçta Gençlerbirliği´nin Eyüpspor´u mağlup etmesi üzerine ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig´e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor´da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. 11 yıl aradan sonra, 30 sezon boyunca mücadele ettiği Süper Lig´e yükselen kırmızı-beyazlıların bu başarısı Samsun´da büyük bir coşkuyla kutlanırken, aynı sevinç İstanbul´da da yaşandı. Maçın bitimiyle birlikte İstanbul Samsunsporlular Derneği önünde toplanan taraftarların bu kutlamalarına Başkan Yüksel Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım taraftarlarla beraber tezahüratlar yaptı. Başkan Yıldırım´a dernek kültür yayınlarından çıkan Samsunspor kitaplarından hediye eden taraftarlar daha sonra konvoy oluşturarak, şampiyonluk sevinçlerini İstanbul caddelerinde yaşadı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-04-13 09:39:04



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