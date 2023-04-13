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(ÖZEL) Hüseyin Eroğlu: GETS bizi kupaya ulaştırdı

DHA

(ÖZEL) Hüseyin Eroğlu: GETS bizi kupaya ulaştırdı


Murat SANDIKÇI-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 7´nci sırada aldığı takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig'e taşırken, 12 yıllık kariyerinde 3'üncü şampiyonluğunu yaşadı. Altınordu ile 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de kupaya ulaşan Eroğlu, bu kez Yılport Samsunspor ile Süper Lig'e yükseldi. Başarının sırrını "GETS" adını verdiği formüle bağlayan Eroğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Gelişim, takım mühendisliği ve sistem bizi kupaya ulaştırdı" dedi.
Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilediklerini belirten Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "7´nci hafta göreve geldiğimizde şehrin beklentisi, 11 yıllık hasret vardı. Samsunspor bir marka ve Türk futbolunun en önemli markası. Buraya geldiğimizde her şeyin bilincindeydik. Ekibimizle birlikte o sözü verdik. 11 yıllık hasreti bitirip, seneye Süper Lig´de olacağımızı söylemiştik. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Son 6 hafta kala Süper Lig´e çıkmayı garantiledik. Süreç kolay olmadı, zor oldu ama Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında Atatürklü armalı Samsunspor´un teknik direktörü olmak, bana bu anlamda fırsat tanındığı için bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz bu başarı çok anlamlı ve değerli. Tüm Samsun halkına armağan ediyorum. Tabii çalışmaları yaparken de başta Başkanımız Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulumuzun da birlikte hareket ederek, bana kolaylık sağlamaları ve güvenmeleri, bu süreçten sonra da futbolcu arkadaşlarımızla birlikte de çok doğru çalışarak, sistemli çalışarak, takım ruhunu oluşturarak ve ilk başlarda skor anlamında sıkıntı yaşasak da sürekli yükselen bir ivme ile birçok takımın gerisinden gelmemize rağmen ipi göğüsledik. Bu anlamda da çok mutluyum" diye konuştu.
Başarının sırrının GETS formülü olduğunu ifade eden Eroğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ben her zaman oyunu, oyun üzerinden değil, oyuncu üzerinden değerlendiren bir teknik direktörüm. Bunu oluşturmaya çalıştık. Benim için yılların başarının formülü diye söylediğim 'GETS formülü' başarıda kupaya giden yolda çok değerliydi. GETS´in anlamı Gelişim Takım Mühendisliği ve Sistem. Bunun üzerinden çalışmaya devam ettik. Oyuncunun her yaşta gelişimi değerlidir. Bizde bunların üzerinden gittik. Her oyuncu hepsinin değerlenmesi, onun üzerine bir şeyler geliştirerek takıma katkı sağlamalı. Oyunu ne kadar geliştirirsek takımlar üzerinde ne kadar gücümüzü göstereceğimiz ve skora yansıtacağımız maçlar olacaktı. Bu da net bir şekilde göründü. Takım mühendisliği, daha önceki devre aralarında çok transferler edilmişti ama biz nokta transferler yaparak ihtiyacımız olan bölgelere oyuncular aldık. Sistem de bizi başarıya getiren en önemli etkenlerden birisi. Çünkü birey üzerinden değil, takım üzerindendi. Her takımın oyuncusu bizim için çok değerliydi. Bütün oyunculardan faydalandık. Her oyuncu belki her maç oynayamadı ama o formayı giyen o görevi yaptı. Bugün geldiğimiz nokta da Samsunspor, saha içerisinde tam bir takım kimliğinde maçta baştan sona kadar oyunu bırakmayan şampiyon olacak şekilde takım kimliğinde oynadı. Sonuçta 6 hafta gibi maç süresi varken hedefe ulaştık" şeklinde konuştu.
Türk futbolunun Samsunspor´a ihtiyacı olduğunu belirten Eroğlu, "4-5 yıldır başkanımızın Samsunspor ile ilgili maddi ve manevi başlattığı yardım ile birlikte kurumsal yapısı, akademisi, stadyumu, ekonomik durumu hepsini birleştirdiğinizde şuan Süper Lig'de olması gereken bir takım Samsunspor. Türk futbolunun Samsunspor'a ihtiyacı var. Samsunspor yıllarca A Milli Takıma, üst seviye takımlara taşımış çok genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmıştır. Akademisi zaten tesisleşmeyle beraber onlar da birkaç sene içerisinde hayata geçecektir. Uzun bir süreç Türk futbolunun Samsunspor'a ihtiyacı olacaktır. Samsunspor halkı da bunun farkına varsın ve takımına sahip çıksınlar. 2 hafta önce bir okula ziyarete gittim. O küçücük çocuklarımızın hepsinin Samsunspor aşkı ile dolu olmaları, hepsinin kırmızı-beyaz formalara aşık olmaları bence Samsun'un geleceği emin ellerde. Tam bir futbol kendi ve burada herkes Samsunspor'u tutuyor. Bence Süper Lig'de de desteğe çok ihtiyaç var. Keyif alacakları çok güzel bir stadyum olacak. Saha içerisinde de keyif alacakları çok güzel bir oyun görecekler. Taraftarlarımızı her maça davet etmek istiyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hüseyin Eroğlu´nun açıklamaları
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-04-13 14:01:23

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