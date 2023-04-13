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Bakan Muş, açılışa TOGG T10X ile geldi

DHA

Bakan Muş, açılışa TOGG T10X ile geldi


Ersin DEMİR/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'un Kavak ilçesinde, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına TOGG'un T10X modeli aracıyla gelen Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili adayı Mehmet Muş, "Araç gayet iyi. Performansı, yol tutuşu çok iyi. Çok atak bir araç" dedi.
Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Kavak ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. AK Parti milletvekilleri ve adayların da yer aldığı açılış programına, TOGG T10X'in akıllı cihazı Gemlik renkli modeli ile geldi ve ilk kez test etti. TOGG T10X ile birlikte vatandaşlarla fotoğraf çekinen Bakan Muş, ilk kez test ettiği araç ile ilgili, "Gayet iyi. Performansı, yol tutuşu çok iyi. Çok atak bir araç. Aynı zamanda güvenlik sistemleri en üstü düzeyde dizayn edilmiş.. Dolayısıyla yol hakimiyeti, yol tutuşu çok iyi olduğu kadar çok seri olmasına rağmen, çok kısa sürede ve seri bir şekilde de durabiliyor" dedi.
Seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan Bakan Muş, "Her partinin bir bakanı, bir de cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Peki bu bakan kime karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanına karşı mı yoksa kendi genel başkanına karşı mı? Kimin dediğini yapacak kendi genel başkanının mı, yoksa cumhurbaşkanının mı?" diye konuştu.
'BAKAN KİME KARŞI SORUMLU OLACAK'
Yaklaşık 30 gün sonra sandığa gidileceğini hatırlatan Bakan Muş, "Aklımızda ne varsa dilimizde de hep o olmuştur. Düşüncemizde ne varsa çalışmalarımızda da hep o olmuştur. Zihnimizde başka, dilimizde başka fiiliyatta başka hiçbir zaman gerçekleştirmedik, yapmadık. Bu samimiyet milletimiz tarafından görüldüğü için de hep iktidarda tutulduk. Yaklaşık 30 gün sonra yine sandık başına gideceğiz. İradenin olmadığı yerde, idare olmaz. Burada 7 farklı parti var. Hepsi bir şey istiyor. Türkiye haritası masaya yatırılmış, paylaşıma girilmiş. İnsan gördüğü, duyduğu zaman yüreği sızlıyor. Neyin paylaşımı bu, neyi bölüşüyorsunuz ? Her partinin bir bakanı, bir de cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Peki bu bakan kime karşı sorumlu olacak ? Cumhurbaşkanına karşı mı yoksa kendi genel başkanına karşı mı ? Kimin dediğini yapacak kendi genel başkanının mı, yoksa cumhurbaşkanının mı ? Birisi 'a' diyor birisi 'b' diyor. Nasıl anlaşacaklar ?" ifadelerini kullandı.
'HDP KEMAL BEY'İ NEDEN DESTEKLESİN'
"HDP'ye bakanlık verilecek mi, verilmeyecek mi bir de o var" diyen Bakan Muş, " Adamlar bakanlık istemiyor ki. Onun ötesinde. Özerklik istiyorlar, öz yönetim istiyorlar. Kimin amacıydı bu, PKK'nın. Onun siyasi savunucusu kim, HDP. Nerede masada şu an. Aday çıkartmayarak, Kemal Bey'i destekleme kararı aldılar. Peki neyin karşılığında ? Siyasette HDP, Kemal Bey'i niye desteklesin ? DEAŞ'ın imhasında en büyük mücadeleyi Türkiye vermiştir. DEAŞ gitti peki kime kaldı o bölgeler ? PKK'ya kaldı. Bunlar sıradan meseleler değil. Masadan kalktı Meral Hanım. `Terk ediyorum burayı onların olduğu yerde biz olmayız´ dedi. `Bizi kıskaca aldılar, bizi sıkıştırdılar´ dedi. Kalktıktan sonra `orada kuyruklu yalanlar var´ dedi. `Kişisel ihtiraslar Türkiye´nin önüne geçti. Burası kumar masası, noter masası´ dedi. Sonra kumar masasını kıvırmaya çalıştılar öyle demek istemedik, dediler. 7 kişinin olduğu yerde kumar masası olur, 1 kişinin olduğu yerde olmaz. Kumar masada oynanır, bizde masa yok. HDP'yi masaya koydular ve bile bile masaya tekrar oturdu. Kimse aklımızla alay etmesin."  (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-04-13 16:39:24

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