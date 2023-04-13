Evinin enkazının kaldırılışını duygu dolu gözlerle izledi



Ersin DEMİR/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Kiraz Turgut (53), depremde torununun da öldüğü 2 katlı evlerinin enkaz kaldırma çalışmalarını, dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarıyla izledi.

Kent merkezinde oturan Turgut ailesinin 2 katlı evleri de depremde yıkıldı. Kiraz ve Salman Turgut çifti kurtulurken, anne ve babasıyla kendilerini ziyarete gelen torunları Salman Eryılmaz (2) ise enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. Şimdilerde yerleştikleri çadırda hayatlarını sürdürmeye çalışan çiftin yıkılan evlerinin enkazı kaldırıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını dizlerinin üzerine çökerek duygu dolu gözlerle izleyen Kiraz Turgut, "Enkazdan hiçbir şey kurtaramadık" dedi.

Eşi Salman Turgut ise "Evlerimizin enkazının kaldırılmasını sadece izliyoruz. Bir çadır içinde şu anda bir hayat sürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "İş makinelerimiz, kamyonlarımız, teknik personelimiz oradalar. Yaralar sarılana kadar kalacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-04-13 17:42:19



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