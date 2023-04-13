Bakan Muş: Samsunspor´un Süper Lig´e çıkması bizi sevince boğdu



Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti. Muş, "11 yıl aradan sonra olması hepimizi sevince boğdu" dedi.

Samsun'dan AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, seçim çalışmaları için bulunduğu Samsun'da, Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Yılport Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti. Nuri Asan Tesisleri´nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcularla görüşen Bakan Muş, Süper Lig´e geri dönen Samsunspor´u tebrik etti. Bakan Muş, "11 yıllık aradan sonra bu büyük başarı için tebrik ediyorum. Hem hem ziyaret etmek hem de bu başarılarına ortak olmak için bugün buraya geldim. Tabii zorlu bir süreç uzun bir maraton ve mutlu bir son. Samsunspor tarihi büyük bir spor kulübü. Samsunspor'un Süper Lig'de olması lige ayrı bir heyecan, ayrı bir motivasyon katacaktır. Dolayısıyla ben hocamızın nezdinde teknik ekibe, başkanımızın nezdinde yöneticilerine, sporcularımıza, taraftarlarımıza, Samsun halkına bu anlamda teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Bu başarı hepsinin emeğiyle, gayretiyle, motivasyonuyla gerçekleşti. İnşallah Samsunspor Süper Lig'de de elde ettiği bu başarısını ve iddialı bir takım olduğunu orada ortaya koyacaktır. Çünkü Samsunspor Süper Lig'de oynadığı zamanlar Samsun deplasmanı çok zor bir deplasman. Takımlara kök söktüren bir spor kulübü. Köklü bir spor kulübü ve bugün tekrar Süper Lig'e çıkması dediğim gibi hem Türk futbolu için hem Samsun için önemli bir başarı, önemli bir kazanım oldu. Arkadan geldi Samsunspor ve ligin bitmesinden epey önce de Süper Lig'e çıkışını garantiledi ve ilan etti. İnşallah bu başarılarını Süper Lig'de de gösterirler" dedi.

Samsunspor´un Türkiye´nin en önemli kulüplerinden biri olduğunun altını çizen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise "Ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii ki önemli olan burada Samsun şehri. Aslında takımımız Süper Lig'e çıkıyor ama Samsun şehri de Süper Lig'e çıkıyor. Bütün herkesin bence merakla beklediği Samsun. Yıllar önce Türkiye'de bir futbol ekolü yaratmıştı. Gerçekten yani hem oyuncu bazında hem sportif başarı bazında inşallah yakın zamanda bunları tekrarlayacağız. Çünkü baktığınızda stadıyla, taraftarıyla kulübün ekonomik yapısıyla, tesisleriyle şu an Türkiye'nin bence en önemli kulüplerinden biri. İnşallah bunu sportif başarıyla da taçlandıracağız ve gelecekte Samsunspor ismi çok değerli Avrupa'da bile duyulan bir isim olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş´a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

Ziyarete AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, futbolcular Osman Çelik ve Yunus Emre Çift da katıldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-04-13 23:17:57



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