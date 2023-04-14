ByLock kullandığı öne sürülen eski öğretmene gözaltı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da FETÖ´PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı öne sürülen eski okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü. (34) gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ´PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLok kullandığı belirtilen C.Ş.Ü.´nün Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi´ndeki evine operasyon düzenledi.

Rize´de okul öncesi öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü., gözaltına alındı. C.Ş.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-14 16:20:25



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