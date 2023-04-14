ByLock kullandığı öne sürülen eski öğretmene gözaltı (2)

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı ByLock kullanıcısı okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-14 18:00:48



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