Almanya'da öldürülen taksici, memleketi Samsun'da toprağa verildi

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)BERLİN'de boğazı kesilmiş olarak bulunan taksici Mustafa Akan,(49) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Almanya'nın Berlin kentinde geçen 6 Nisan'da aracına aldığı müşteri tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Akan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Akan, bugün cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Çarşamba ilçesine bağlı Sefalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Akan'ın yakınları ve sevenleri katıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-14 18:04:06
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