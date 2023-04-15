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Ekrem İmamoğlu: 'Artık mülakat yok' demek 21 yıl sonra mı aklınıza geldi (3)

DHA

Ekrem İmamoğlu: 'Artık mülakat yok' demek 21 yıl sonra mı aklınıza geldi (3)


'DEMEK Kİ 21 YIL BOYUNCA İNSANLARIN HAKLARINI KORUMADINIZ'
Giresun ve Ordu´daki programının ardından Samsun'a geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı´nda vatandaşlara hitap etti. Her hükümetin, gençlerin hayat yolculuğunda önemli bir etkisi olduğuna değinen İmamoğlu, "Mesela bir hükümet eğer kamuya işe alımlarda mülakatı kaldırıp gençleri sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe almaya başlarsa gençlerin hayatına çok önemli bir etki yapmış olur. Gençler artık adaletli bir ülkede kendi bilgi ve yetenekleriyle hak edecekleri her şeyi başarabileceklerine daha çok inanmaya başlarlar. Ama bir hükümet, 20 yılı aşkın bir süre sonra işe alımlarda mülakat mekanizmasını getirmişse ve 21 yıl boyunca o mekanizmayla neredeyse bir neslin kaderiyle oynamışsa, gençlerin umutlarının kırılmasına, bu ülkede adalet olmadığına inandıklarına yol açmışsa, işte bu hükümet kalkıp 21 yıl sonra mülakatı kaldırıyorum derse gülünç duruma düşerler. Demek ki 21 yıl boyunca insanların haklarını korumadınız. Gençlere bu ülkede hak ve hukuk olduğuna dair bir inanç vermediniz. Gençlerin umutlarını kırdınız. Şimdi zaman, gençlerin ayağa kalkma zamanı. İşte bu saat itibariyle Millet İttifakı, gençlerin geleceğini inşa edecekler. Gençler, devletin kadrolarını oluştururken liyakatlerine göre görev alacaklar. Gençlere yönelik hiçbir ayrımcılık yapılmayacak. Her birimizden toplanan vergilerle oluşan kaynak ile sadece bir avuç insanın faydalandığı bir memleket değil, 86 milyon insanımıza hizmet edeceğiz. Memleketimin her yerine hizmet dönemi başlıyor. Bugünün tek adamlı yönetim şeklini bu ülkeye zoraki getiren anlayış gideceğini gördüğü için diyor ki 'Mülakatı kaldırdım' diyor" ifadelerini kullandı.
'İLK KEZ GELECEĞİ GÖRDÜLER'
2019´da İstanbul´da seçimi kazandığına değinen İmamoğlu, "Bu kardeşiniz anasının ak sütüyle seçildi. Hak yemedim hakkımı da yedirmem dedim, yedirmedik. Elimizden seçimi almaya kalktılar. Niçin, çünkü bugünleri gördüler. Ne dedi, `İstanbul´u alan Türkiye´yi alır´ dedi. İlk kez geleceği gördüler. Kendi malı gibi görme anlayışının sonu geliyor. Bir şehrin yöneticisi olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman onun sahibi değilsiniz. Sahibi millettir. Her şey benim anlayışını yollayacağız. Onlara güle güle diyeceğiz. Herkesin kendini değerli hissettiği bir süreci başlatacağız. Sizlere hizmet eden insanlar eşit, adil ve saygıyla hizmet etmek zorunda olduklarını bilecekler. Hiçbir konuda sizden fazla hakları olmadığını bilecekler. Sizleri yok sayan, önemsemeyen, suratı asık, hatta bazen hakaret eden, bazen hırpalayan, bazen söver gibi konuşan hangi yönetici varsa onlara oylarınızla haddini bildireceksiniz. Sözünüzü sakınmadan doğru bildiğinizi yapmaya devam edeceksiniz. Hayatı yeteri kadar ciddiye almaktan vazgeçmeyin. İşte Samsun´un ruhunda tam da bu var" dedi.
'EN BÜYÜK YATIRIMI EĞİTİME YAPACAĞIZ'
"Biz Millet İttifakı olarak en büyük yatırımı eğitime yapacağız" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aklıma esti üniversiteleri kapatın, aklıma esti istediğim rektörü atarım siz de ona biat edin, aklıma esti istediğim müfredatı getiririm. Eğitim sisteminin sağından çek solundan çek. Bütün bunları kenara koyup geleceğe, 21´inci yüzyıla yürüyeceğiz. Güçlü okullarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim sistemimizle gençlerimiz ve ebeveynlerimizle geleceğe umutla bakacağız. Gençleri bütün dünya insanıyla rekabet edebilecek hale getireceğiz. Ayrılmak istedikleri değil, hayatları geçirmek istedikleri Samsunları var edeceğiz." (DHA)Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-15 19:24:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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