Derede boğulan baba ve kızı son yolculuklarına uğurlandı



Emre ÖNCEL- Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)BURSA'da, fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip dereye düşen Esma Çiçek (38) ile kızını kurtarmak için dereye atlayıp boğulan baba Mustafa Bolat (69), memleketleri Samsun´da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi kırsal Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkisinde meydana geldi. Bursa´da yaşayan Mustafa Bolat ve kızı Esma Çiçek, Kaplıkaya Deresi kenarına gitti. Burada fotoğraf çekmek isteyen Esma Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Kızının akıntıya kapıldığını gören baba Mustafa Bolat da suya atladı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmasının sonucunda baba ile kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından baba ve kızının cenazesi memleketleri Samsun´un 19 Mayıs ilçesine bağlı Çandır Mahallesi´ne getirildi. Esma Çelik ve babası Mustafa Bolat, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Bolat ve Çiçek´in yakınları ve vatandaşlar katıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-16 21:45:57



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