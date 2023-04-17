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Bakan Muş: Hortumlanan dolarları insanlar ödemek zorunda kaldı

DHA

Bakan Muş: Hortumlanan dolarları insanlar ödemek zorunda kaldı


Ersin DEMİR/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Koalisyon döneminde milyarlarca dolar bankalardan hortumlandı. İnsanlar o faturayı ödemek zorunda kaldı" dedi.
Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, partisinin Tekkeköy ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu. Koalisyon dönemlerinde kısa süreli hükümetlerin kurulduğunu söyleyen Bakan Muş, "Koalisyon döneminde Türkiye'nin en büyük bankacılık krizi yaşandı. O dönemde dünyada kriz yoktu, Türkiye'de vardı. Milyarlarca dolar bankalardan, kurumlardan hortumlandı. İnsanlar o milyarlarca dolar faturayı ödemek zorunda kaldı" diye konuştu.
'MİLLETİN SIRTINA FATURALAR YÜKLETİLDİ'
Koalisyon ve azınlık hükümetleri dönemlerinde bankacılık krizleri yaşandığını söyleyen Bakan Muş, "Türkiye'de 1980 darbesinden sonra Anavatan Partisi iktidara geliyor. 92 yılına kadar tek başına. 1992'den biz iktidara gelene kadar koalisyon dönemine giriliyor. Bu 10 yılda çok kısa süreli hükümetler kuruluyor. Sivil darbe yapıldı. Millet iradesi yok sayıldı. Onların yerine azınlık hükümetleri kuruldu. 6-8 aylık hükümetler kuruldu. Bir hükümet gelip, kabinede 3 toplantı yapmadan başka bir kabinenin geldiği günleri yaşadık. Bunları unutuyoruz. Hatırlatmakta fayda var. O dönemki koalisyonlar 2, en fazla 3 partiliydi veya 2 parti dışarıdan birisini destekliyordu. Azınlık hükümetiydi. Bunun sonunda ne oldu. Türkiye'nin en büyük bankacılık krizini yaşadık. O dönemde dünyada kriz yoktu fakat Türkiye'de bir kriz vardı. Milyarlarca dolar bankalardan hortumlandı, kurumlardan hortumlandı. Bu milletin sırtına bu faturalar, bu rakamlar yükletildi. İnsanlar, o milyarlarca dolar hortumlanan faturayı ödemek zorunda kaldı. Bu neyin birikimi" ifadelerini kullandı.
'AK PARTİ İLE İSTİKRAR TESİS EDİLDİ'
Türkiye'nin dünyada yaşanan krizleri hafif atlattığını belirten Bakan Muş, "Biz iktidara geldik, geldiğimiz günden bu güne kadar güven ve istikrar tesis edildi. İnsanlar o günler unuttular. Sanki Türkiye'de seçimler 5 yılda bir yapılıyordu, sanki hükümetler böyle istikrarlıydı. Bu AK Parti ile kazanılmış bir şey. Güçlü lider, güçlü hükümet, güçlü parti dolayısıyla Türkiye'de, dünyada yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen bunları çok az hasarla atlattı. Bu seçimlere gidiyorken fark ne? Eskiden 3 partili koalisyonlar şimdi 7 partili koalisyon. Biz bu filmi daha önce izlemiştik. Buna müsaade etmemek lazım. Bir konsey yapacağız diyorlar. Bizde bir dönem başbakanlık da yapan şimdi öbür tarafa geçen elinde her bulduğunu bize fırlatan, Cumhurbaşkanı ile yaşadığı her diyalogu ifşa eden. Devlet idaresinde bu olur mu? Başbakan, Cumhurbaşkanı ile birçok meseleyi konuşur. Ne var ne yok elinde fırlatıyor. Bu arkadaşlar, aramızda konsey kuracağız diyorlar. O konseyde ortak karar çıkmazsa kriz çıkartırım diyor. Krizin memlekete faturası ağır oluyor" ifadelerini kullandı (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Tekkeköy Ersin DEMİR
2023-04-17 15:23:16

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