Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki 3 çocuk ağır yaralandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un 19 Mayıs ilçesinde yaya geçidinden elektrikli motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Samsun´un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Samsun-Sinop yolu üzerinde meydana geldi. Özcan E. yönetimindeki 55 AFE 674 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit N. (13) idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken üzerinde bulunan sürücü yiğit N. ile kuzeni Ramazan N. (14) ve arkadaşı Yasin G. (14) savrularak metrelerce sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Ağır yaralanan çocuklar, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-18 19:24:10



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