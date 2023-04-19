Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki 3 çocuğun hayati tehlikesi sürüyor, sürücü serbest



Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da yaya geçidinden elektrikli motosikletle yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Yiğit Nefes (13), Ramazan Nefes (14) ve Yasin Güdük'ün (14) hayati tehlikeleri devam ediyor. Sürücü Özcan E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşamüstü, 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Özcan E. yönetimindeki 55 AFE 674 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Yiğit Nefes idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrildi, üzerindeki sürücü Yiğit Nefes ile kuzeni Ramazan Nefes ve arkadaşı Yasin Güdük savrulup metrelerce sürüklendi. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan çocuklar, ambulansla kaldırıldıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yiğit Nefes'in entübe olduğu, Ramazan Nefes ile Yasin Güdük'ün ise beyin kanaması riskinden dolayı gözetim altında tutulduğu belirtildi. 19 Mayıs ilçesinde plastik malzemeleri satan otomobil sürücüsü Özcan E. ise jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-19 12:50:51



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