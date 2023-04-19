Samsun'da zincirleme kaza : 7 yaralı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza bu akşam Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan 52 SF 252 plakalı otobüs ile 55 AGK 08 plakalı kamyonet çarpıştı. Arkalarından gelen kamyon, otomobil ve minibüsün bulunduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-04-19 23:43:13
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