Bariyerlere çarpıp savrulan otomobilden kapıyı açıp düşünce öldü

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Kavak ilçesinde kaygan zeminde savrulup bariyerlere çarpan otomobilden kapıyı açınca fırlayan Dursuye Gonca (48), hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun´un Kavak ilçesine bağlı Toptepe mevkisi Samsun- Çorum kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Gonca idaresindeki 34 EUA 011 plakalı otomobil, sürücünün yağmurda kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulmaya başladı. Sol arka kısmında yolcu konumunda olan Dursuye Gonca, panikle otomobilin kapısını açtı. Bu sırada otomobilden düşen Gonca, refüjdeki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar, Gonca´nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Dursuye Gonca´nın cansız bedeni Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-20 15:10:43



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