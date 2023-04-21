Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü



Murat SANDIKÇI/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Ormanı', baharın gelmesiyle canlandı. Kış döneminde deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onaran leylekler, kuluçkaya yatıp yeni yavruları için hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası, Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip. 358 kuş türüne ev sahipliği yapan delta baharla canlandı. Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1000 leylek bulunuyor. Özelikle Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leylek yuvalarının yoğun olduğu ve 'Leylek Ormanı' olarak adlandırılan bölgede mart ayı itibarıyla yuvalar hareketlenmeye başladı. 60 yuvanın olduğu alan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kış ayında deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçaları ve otlarla onaran leylekler ailelerine katılacak yeni üyeler için yuvalarını hazırlıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, Leylek Ormanı'nın yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği alanların başında geldiğini ifade ederek, "60 leylek yuvasının bir arada olduğu bir alan burası. Leylek yuvaları burada ağaçlar üzerinde. Bir ağaç üzerinde 3-4 yuva görebilirsiniz. Ziyaretçilerin leylekleri daha rahat gözlemleyebilmeleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bölgeye bir kule yapıldı. Buradan çok güzel bir şekilde onları izleyebiliyorsunuz" dedi.

'YUVAYI ERKEK LEYLEK YAPIYOR'

Mart itibarıyla gelen ve 30 günlük kuluçka dönemleri olan leyleklerin yuvalarında 3-4 yavru bulunduğunu da belirten Yılmaz, "Bu bölge besi yönünden de çok zengin. Normalde yuvayı dişi kuş yapar derler ama leyleklerde tam tersi oluyor. Yuvayı erkek leylek yapıyor ve dişi buna göre erkeğini seçiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Murat SANDIKÇI

2023-04-21 11:18:19



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