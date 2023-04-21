Bakan Muş, Samsun'da bayramlaşma programına katıldı



Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un üretimin ve ticaretin merkezi olacağını belirterek, "Hemşehrilerimizi, 4 Mayıs'ta Büyük Samsun Mitingi'ne, Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere davet ediyorum" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda, bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Törene mevcut milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katılım sağladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, törende yaptığı konuşmada, "Bugün bayram, dolayısıyla küskünlüklerin sona erdiği, kırgınlıkların bittiği, varsa anlaşamadığımız konuların sonlandırılacağına vesile olan bir gün. Bütün vatandaşlarımızın, bu bayram vesilesiyle küskünlerini ve kırgınlıklarını sonlandırmasını temenni ediyorum. Samsun güzel bir şehir, daha da güzel olacak. Üretken bir şehir ama üretimin ve ticaretin merkezi olan bir şehir yapacağız. O gün gelene kadar bütün teşkilatımızla hep beraber çalışacağız. 4 Mayıs, Büyük Samsun Mitingi. Tüm teşkilat mensuplarımız çalışmalara şimdiden başlasınlar. Önümüzdeki hafta toplantılarla birlikte daha sistematik bir şekilde çalışmalarımızı getireceğiz. Zaten bunun başlangıcını il başkanımız ve SKM, bütün ilçe teşkilatlarımıza hazırlıklara başlamaları için gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Bir kez daha bütün Samsunlu hemşehrilerimizi 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere davet ediyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından partililer, protokolle bayramlaştı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-21 14:42:34



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