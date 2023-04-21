SMA hastası Eliz Lina, tedavi için Almanya'ya gitti



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)MALATYA´da depremde evleri hasar görünce Samsun´a yerleşmek zorunda kalan Polat ailesi, SMA TİP-1 hastası kızları Eliz Lina için başlatılan kampanyanın tamamlanmasıyla, bu sabah, tedavi için Almanya´ya gitti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya´da evleri hasar görünce kampanyanın bitmesine 20 gün kala Samsun´a gelip, hayırsever bir ailenin açtığı eve yerleşen Polat ailesi, SMA TİP-1 hastası 20 aylık kızları Eliz Lina için başlattıkları yardım kampanyasına burada devam etti. Kalan 4 milyon TL´yi Samsun´da tamamlayan Oktay ve Gizem Polat çifti burada destekçileriyle birlikte kutlama yaptı. Valilik izniyle başlatılan ve Samsun´da tamamlanan kampanya sonunda Polat ailesi gerekli evrakları tamamlamak için kolları sıvadı. Bir süredir Almanya konsolosluğundan davet bekleyen aile beklediği daveti aldı. Lina ve ailesi bu sabah Samsun Çarşamba Havalimanı´ndan kök hücre tedavisi için Almanya´ya gitti.

'ELİZ LİNA´YI İLACINA UÇURUYORUZ'

Çok mutlu olduğunu dile getiren baba Oktay Polat (36), "Buralara gelmek kolay olmadı. Çok uğraştık, çok kapı çaldık ve bu mücadeleyi kazandık. Sizlerin desteğiyle bu parayı topladık" dedi. Vatandaşların desteğiyle kampanyanın bittiğini söyleyen anne Gizem Polat (27), "Eliz´in yürüdüğü ve koştuğu günleri görebilmek adına Almanya´ya gidiyoruz. Samsunlulara çok teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren bizi desteklediler. Depremden sonra ne olacak diye düşünürken bizi yalnız bırakmadılar. Eliz Lina´nın ilacına uçuruyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-21 15:45:38



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