Samsun'da 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga; 10 yaralı

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Dededağı Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü aralarında kadınların da olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akraba olduğu iddia edilen yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma, G.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2023-04-22 12:28:42



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