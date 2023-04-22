Samsun'da 117 okuldan 45'i güçlendirildi

Ersin DEMİR/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'da deprem güçlendirme faaliyetleri kapsamında 45 okulda çalışmalar tamamlandı, 72 okulda ise işlemler sürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Samsun Valiliği koordinesinde; kentteki 117 okulda deprem güçlendirme çalışması başlatıldı. 45 okulda çalışmalar bitti, 72 okulda işlemler ise sürüyor. Güçlendirme çalışmalarının 2023 yılı içerisinde tamamlanıp, okulların açılacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Samsun'da, okulların deprem güçlendirme çalışmalarına 612 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Bakanlığımızın ve valiliğimizin etkin çalışmaları ile deprem riski yüksek olan okullarımızın tamamı yıkıldı. Yerine yeni okullarımız yapılıyor. Güçlendirme ile devam edilebilecek okullarımızın tamamı güçlendirmeye alınmıştır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-04-22 12:29:52
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