(ÖZEL) Samsunsporlu Celil Yüksel: Babam ve amcamın hayalleri gerçek oldu



"Şampiyonluk önemliydi fakat kırılması gereken bir rekor var""Bu takımda oynayıp, şampiyon olmak varmış. Bunun için ayrı gururlu ve mutluyum"Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, babasının ve amcasının fanatik Samsunsporlu olduğunu, babasının kırmızı-beyazlı ekibin önemli isimlerinden Celil Sağır hayranlığı nedeniyle de adını Celil koyduğunu söyledi.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra 1'inci Lig'de Adanaspor forması giyen ve bu sezon başında Samsunspor'a transfer olan Celil Yüksel, takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Bu sezon ligde 27 maçta forma giyen ve bu karşılaşmaların 22'sine ilk 11'de başlayan Celil Yüksel, şampiyonluğun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 34'üncü haftasında yarın sahalarında oynayacakları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını değerlendiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Şampiyonluk bizim için çok önemliydi. Fakat kırılması gereken bir rekor var. Biz de takımca bunu kırmak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık. 1 gün bayram iznimiz vardı ve bugün toplandık. Yarın da 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMDA OYNAYIP, ŞAMPİYON OLMAK VARMIŞ. BUNUN İÇİN AYRI GURURLU VE MUTLUYUM"

Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Celil Yüksel, "Öncelikle çok mutluyum. Emeği olan herkese Samsunspor'un bir evladı olarak çok teşekkür ediyorum. 11 senedir Süper Lig'e çıkamamıştık. Biz daha öncesinde buranın çocuğu olarak, taraftar olarak destekliyorduk. Taraftar olarak istiyorduk. Şimdi nasip bu takımda oynayıp, şampiyon olmak varmış. Bunun için ayrı gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

"İSMİMİ CELİL SAĞIR HAYRANI BABAM VE AMCAM KOYDU"

Adının Celil koyulmasının hikayesini de anlatan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "İsmimim hikayesi; Bizim aile fanatik Samsunsporlu. Babam ile amcam Celil Sağır'ı çok sevdiğinden benim ismimi de Celil koymuşlar. Hayalleri de benim Samsunspor'da oynamamdı. Hayalleri gerçek oldu. Burada oynadım. Aynı zamanda şampiyon olan takımın içindeyim. Onlar da çok mutlu ve gururlular. Amcamla sürekli konuşuyoruz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Celil Yüksel'in açıklamaları

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2023-04-22 14:56:27



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