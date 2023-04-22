Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir, öldü

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Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir Demir (17), hayatını kaybetti.

Kaza, SamsunSinop kara yolunda meydana geldi. Emrah K. (38) yönetimindeki 55 JP 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e çarptı. Yaralanan Demir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahir Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü Emrah K. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-04-22 17:51:25



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