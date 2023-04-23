Kampüste üretilen kolonyalardan 3 milyon lira gelir elde edildi



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi bünyesinde kurulan Kampüs Kimya'da üretilen kolonyalardan, geçen yıl 3 milyon lira gelir elde edildi. Prof. Dr. Tevfik Özen, "2023 yılında 5 milyon TL dolayında gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

OMÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü tarafından 2020 yılında kurulan Kampüs Kimya, 2021 yılındaki 1,5 milyon liralık cirosunu 2022 yılında 3 milyon liraya taşıdı. Kampüs Kimya ile üniversitenin tüm birimlerine temizlik ürünleri, kolonya ve dezenfektan verdiklerini söyleyen Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Özen, 2023 yılında ise yaklaşık 5 milyon liralık ciro hedeflediklerini söyledi.

Kampüs Kimya sürecinin, 2020 yılında dezenfektan üretimi ile başladığını, devamında deterjan ve kolonya üretimine başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özen, "Covid-19 sürecinin başlaması ile birlikte burası daha da gelişti ve dezenfektan ile birlikte deterjan ve kolonya üretimimizi gerçekleştirmeye başladık. Burada üretmiş olduğumuz ürünlerimizi öncelikle üniversite içerisinde kullandık ancak daha sonra belediyeler ve diğer kurumlar da tercih etmeye başladı. Bu noktada bizde bu tercihe karşılık vermeye çalışıyoruz. Ciro olarak yıldan yıla farklılık gösteren bir durum var ama 2023 yılında, 5 milyon TL dolayında bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu gelirimizi ise fakültemizin ihtiyaçlarını karşılamak için değerlendiriyoruz" diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞÜ POZİTİF ÜRÜNLERİ SEÇİYORUZ

Kolonyaların esanslarını, kullanıcılardan aldıkları geri dönüşler sayesinde belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Özen, "Kolonya Türk geleneğinde bildiğimiz, ikramlarda kullandığımız ya da misafirlerimizi ağırladığımızda ikram ettiğimiz bir ürün. Kullandığımız kolonyaların esans ham maddelerini İstanbul'dan tedarik ediyoruz. Tedarikçi ise Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerindeki esansları kullanarak Kampüs Kimya'da ürettiğimiz ürünleri tüketicilerimize sunuyoruz. İçeriği, karışımı, esansına kadar burada ürettiğimiz ürünlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-04-23 11:18:29



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