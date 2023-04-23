Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü : 4-1

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) -

STAT : 19 Mayıs

HAKEMLER : Oğuzhan Aksu, Suat Güz, Ömer Lütfü Aydın

YILPORT SAMSUNSPOR :Jakup Szumski, Zeki Yavru (Dk.85 Bennaser), Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak (Dk.68 Soner Gönül), Kadeem Harris (Dk.67 Barış Alıcı), Soner Aydoğdu, Osman Çelik (Dk.68 Celil Yüksel), Yusuf Emre Gültekin, Moryke Fofana (Dk.73 Ahmet Sağat), Douglas Tanque

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan Taha Batuhan Yayıkcı, Ekram Reşmen, Hamza Gür, Aykut Çeviker (Dk.59 Mikail Okyar, Jurgen Bardhi, Bekir Karadeniz (Dk.58 Abdullah Aydın), Musa Caner Aktaş (Dk.70 Christian Innocent), Aly Malle (Dk.46 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk.59 Anderson)

GOLLER : Dk. 39 Mücahit Albayrak, Dk.55 Douglas Tanque, Dk.63 Osman Çelik, Dk.66 Fofana (Samsunspor) - Dk.82 Anderson Costa (Ankara Keçiörengücü)

SARI KART : Soner Aydoğdu (Samsunspor) Muharrem Cinan, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig´de, Süper Lige çıkmayı garantileyen Yılport Samsunpor bu hafta 33 bin taraftarı önünde Ankara Keçiörengücü´nü konuk etti. Samsunspor mücadeleden 4-1 üstünlükle ayrıldı.

5´inci dakikada gelişen Keçiörengücü atağında topla ceza sahası içine giren Rashad Muhammed´in şutunu savunma kornere uzaklaştırdı.

32´nci dakikada Tanque´nin ortasında Yusuf Emre Gültekin´in kafa vuruşu kalecide kaldı.

38´inci dakikada Zeki Yavru´nun ortasında Osman Çelik´in kafa vuruşunu kaleci kornere tokatladı.

39´uncu dakikada Zeki Yavru´nun kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Mücahit Albayrak'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

54´üncü dakikada Fofana´nın ara pasıyla hareketlenen Tanque'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

63´üncü dakikada Zeki´nin derin pasıyla hareketlenen Osman Çelik'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

66´ncı dakikada Tanque´nin pasıyla ceza sahası içine giren Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlad ağlarla buluştu: 4-0.

82´nci dakikada Jurgen Bardhi´nin pasıyla hareketlenen Anderson Costa'nın vuruşunda top filelere gitti: 4-1.

Mücadele Yılport Samsunspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-04-23 15:46:27



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